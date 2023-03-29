Suudi Arabistan Şanghay İşbiliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katıldı

Suudi Arabistan, diyalog ortağı olarak Şanghay İşbirliği Örgütüne katıldı. Suudi Arabistan ile Çin arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Son Güncelleme:
Suudi Arabistan Şanghay İşbiliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katıldı

Suudi Arabistan'ın, Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) "diyalog ortağı" olarak katılma kararı aldığı açıklandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Şanghay İşbirliği Örgütüne "diyalog ortağı" olunması yönündeki öneriyi onayladı.

Şangay İşbirliği Örgütünde diyalog ortağı statüsü, tam üyelik elde etmek için bir aşama ve ön adımı oluşturuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Aralık 2022'de Riyad'ı ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile Çin arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şanghay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

Özbekistan'ın 2001'de katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı "Şanghay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.

Şanghay İşbirliği Örgütünde 8 üyesinin yanı sıra tam üyelik sürecindeki 4 gözlemci üye ve Türkiye dahil 6 diyalog ortağı bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Çin Suudi Arabistan
Son Güncelleme:
Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik Taze fasulye, Ispanak ve Pırasa tüketirken dikkat! Hiç dikkat etmemiştik
Finlandiya genel seçimlerinde rekor Finlandiya genel seçimlerinde rekor
Fransa'da Macron'un emeklilik reformuna karşı eylemler büyüyerek sürüyor Macron'un emeklilik reformuna karşı eylemler büyüyerek sürüyor
Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü Camdaki Kız'dan gelen haberler kötü! Final tarihi herkesi üzdü
Kazakistan’da hükümet istifa etti Kazakistan’da hükümet istifa etti
AB ülkeleri suçluların hesap bilgilerini paylaşacak AB ülkeleri suçluların hesap bilgilerini paylaşacak
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı! İslam Memiş altının üç aylık karnesini çıkardı: Haziran sonrası için uyardı!
Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı Kemal Sunal ile başrolü paylaşmıştı: Garip filminin Fatoş'u son haliyle şaşırttı
Dolar/TL'de yeni tahmin: 'Her an patlamaya hazır bomba gibi' 'Her an patlamaya hazır bomba gibi'
Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu! Bu gece ve yarına dikkat: Kar yağışı beklenen iller belli oldu!
En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli En sağlıklı kan grubu belli oldu