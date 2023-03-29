Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna İngiltere’nin başkenti Londra’da saldırı girişiminde bulunuldu.

Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna bir grup saldırı girişiminde bulundu. Kings College’da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında “Kıbrıs Rum’dur Tatar’a ölüm” ve "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı" sloganları attı.

TÜRKLER ALKIŞLARLA GRUBA TEPKİ GÖSRERDİ

İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.

"HAKLI DAVAMIZI ANLATMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. ’Kıbrıs Rum’dur Tatar’a ölüm’ sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaktılar. Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" dedi.

Kaynak: İHA