Londra'da Yaşayan Türk Çete Lideri Sokak Ortasında Öldürüldü

İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren Türk çetesi ‘Tottenham Turks’un elebaşı İzzet Eren silahlı saldırıda öldürüldü. Eren, Moldova’nın başkenti Kişinev’de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğradı.

Kısa Dalga’dan Cengiz Erdinç’in haberine göre kasklı ve elektrikli scooter kullanan saldırgan, Eren’e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eren’in elebaşısı olduğu Tottenham Turks çetesinin adı, Londra’da uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçiyor.

TÜRKİYE’DE HAPİSTEN KAÇMIŞTI

41 yaşındaki Eren, 1990’larda uyuşturucu suçları nedeniyle Londra’da hüküm giymiş, sınır dışı edildikten sonra tekrar Londra'ya dönmüş, 2015 yılında dolu bir tabanca ve makineli tüfekle bir saldırıdan hemen önce yakalanmıştı.

Eren’le birlikte yargılanan Gökay Soğucaklı da beş buçuk yıl hapis cezası aldı. Toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırılan İzzet Eren, 2019 yılında Türkiye’ye iade edildi ancak bir ay sonra hapisten kaçtı.

26 Mayıs 2022’de Moldova’da yakalanan Eren, İngiltere’nin iade istemine rağmen serbest kalmıştı.