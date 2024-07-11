AB'nin Nüfusu 449,2 Milyon Oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin nüfus verilerini açıkladı. Buna göre, 27 AB ülkesinin toplam nüfusu 449,2 milyona yükseldi.

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AB'nin Nüfusu 449,2 Milyon Oldu

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2024 yılı itibarıyla 449,2 milyon oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı. Buna göre, 2023 yılı başında 447,6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2024'de 449,2 milyona çıktı.

Almanya, 83,4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68,4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48,6 milyonla İspanya, 36,6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17,9 milyonla Hollanda ve 11,8 milyonla Belçika izledi. AB'nin nüfusu en az ülkeleri 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg oldu.

AB'nin nüfus artışı Kovid-19 salgını sonrası artan göç ve Rusya-Ukrayna savaşı sonucu olarak AB ülkelerinde geçici koruma statüsü alan Ukraynalılardan kaynaklandı.​​​​​​​ Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 372 bin olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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