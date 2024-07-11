NATO Liderler Zirvesi'nde İlginç Anlar! Liderler Gözünü Ondan Alamadı

NATO Liderler Zirvesi'nde fotoğraf çekimi sırasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları ilgi odağı oldu. ABD Başkanı Biden'ın gözleri Rama'nın ayakkabılarına takılırken; Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ayakkabıları işaret edip baş parmağıyla 'onay' işareti yaptı.

<

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün sona eriyor. Zirvede dün gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın görüntüleri gündem oldu.

Liderler çoğunlukla olduğu gibi siyah klasik ayakkabılar giyerken Edi Rama zirveye beyaz spor ayakkabılarla katıldı. Rama'nın ayakkabıları dünya liderlerinin de dikkatinden kaçmadı. ABD Başkanı Joe Biden'ın sahnede Rama'nın arkasından yürürken Rama'nın ayakkabılarına baktığı görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rama ile göz göze geldi ve ayakkabıları işaret edip baş parmağıyla 'onay' işareti yaptı. İki lider arasında kısa süreli gülüşme yaşandı.

NATO Liderler Zirvesi'nde İlginç Anlar! Liderler Gözünü Ondan Alamadı - Resim : 1

Erdoğan, Biden'ın Verdiği Yemeğe KatıldıErdoğan, Biden'ın Verdiği Yemeğe KatıldıDünya

'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor 'Mıknatıs Adam' Hayret Ettirdi: Ne Bulursa Çekiyor
Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var
ABD'de Aşırı Sıcaklar Can Aldı! Geçen Hafta 27 Kişi Öldü ABD'de Aşırı Sıcaklar Can Aldı! Geçen Hafta 27 Kişi Öldü
İspanya'da 16. Yüzyıldan Kalma Gelenek: Boğaların Denize Atlatıldığı Festival İlk Kez Sınırlandırıldı Boğaların Denize Atlatıldığı Festival İlk Kez Sınırlandırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Afyon’da Peş Peşe Korkutan Depremler! Afyon’da Korkutan Depremler!
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'