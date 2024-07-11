NATO Liderler Zirvesi'nde İlginç Anlar! Liderler Gözünü Ondan Alamadı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün sona eriyor. Zirvede dün gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın görüntüleri gündem oldu.

Liderler çoğunlukla olduğu gibi siyah klasik ayakkabılar giyerken Edi Rama zirveye beyaz spor ayakkabılarla katıldı. Rama'nın ayakkabıları dünya liderlerinin de dikkatinden kaçmadı. ABD Başkanı Joe Biden'ın sahnede Rama'nın arkasından yürürken Rama'nın ayakkabılarına baktığı görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rama ile göz göze geldi ve ayakkabıları işaret edip baş parmağıyla 'onay' işareti yaptı. İki lider arasında kısa süreli gülüşme yaşandı.