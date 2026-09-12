Küresel Piyasalar Alarmda: Trump Petrol Fiyatlarının Düşeceği Tarihi Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında 6. ayını dolduran savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, çatışmaların sona ermesiyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanacağını söyledi. Trump, “İran savaşı çok yakında sona erecek. Petrol fiyatları sert şekilde düşecek” ifadelerini kullandı.

'ÇOK YAKINDA'

Trump, İran’la devam eden savaşın ne zaman biteceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı yineledi. ABD Başkanı savaşın “çok yakında” sona ereceğini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ PETROL BORU HATTINA SALDIRI

Suudi Arabistan’ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıya da değinen Trump, saldırının arkasında İran’ın bulunabileceğini öne sürdü. Trump, “Suudi Arabistan’daki petrol boru hattına saldırının sorumlusu büyük olasılıkla İran” dedi.

TRUMP’TAN PRENS SELMAN’A MESAJ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkisine de değinen Trump, prensin yakın arkadaşı olduğunu belirtti. ABD Başkanı, “Veliaht Prens benim iyi bir arkadaşım, her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA