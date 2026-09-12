Küresel Piyasalar Alarmda: Trump Petrol Fiyatlarının Düşeceği Tarihi Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında 6 aydır devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada çatışmaların çok yakında sona ereceğini söyledi. Trump, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini belirtirken, Suudi Arabistan’daki petrol boru hattına düzenlenen saldırının arkasında büyük olasılıkla İran’ın bulunduğunu öne sürdü.

Son Güncelleme:
Küresel Piyasalar Alarmda: Trump Petrol Fiyatlarının Düşeceği Tarihi Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında 6. ayını dolduran savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, çatışmaların sona ermesiyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanacağını söyledi. Trump, “İran savaşı çok yakında sona erecek. Petrol fiyatları sert şekilde düşecek” ifadelerini kullandı.

'ÇOK YAKINDA'

Trump, İran’la devam eden savaşın ne zaman biteceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı yineledi. ABD Başkanı savaşın “çok yakında” sona ereceğini belirtti.

Küresel Piyasalar Alarmda: Trump Petrol Fiyatlarının Düşeceği Tarihi Açıkladı - Resim : 1

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ PETROL BORU HATTINA SALDIRI

Suudi Arabistan’ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırıya da değinen Trump, saldırının arkasında İran’ın bulunabileceğini öne sürdü. Trump, “Suudi Arabistan’daki petrol boru hattına saldırının sorumlusu büyük olasılıkla İran” dedi.

TRUMP’TAN PRENS SELMAN’A MESAJ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilişkisine de değinen Trump, prensin yakın arkadaşı olduğunu belirtti. ABD Başkanı, “Veliaht Prens benim iyi bir arkadaşım, her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Donald Trump ABD İran
Son Güncelleme:
Irak Sınırında Olağanüstü Hal, Kapılar Kilitlendi Irak Sınırında Olağanüstü Hal, Kapılar Kilitlendi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yunanistan Bu Skandalla Çalkalanıyor: Ünlü Şarkıcı Yorgos Mazonakis Can Çekişirken Doktorlar Yapay Zekadan Yardım İstemiş! Ünlü Şarkıcı Yorgos Mazonakis Can Çekişirken Doktorlar Yapay Zekadan Yardım İstemiş!
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği Husiler Babulmendeb'e Dayandı, Yemen Alarma Geçti: 5 Ülkeyle Kritik Diplomasi Trafiği
Geçen Yıl Bilmişti! Milyonlarca Çalışanın Beklediği 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi 2027 Asgari Ücret İçin Özgür Erdursun Rakam Verdi
Eski MİT’çi Kaşif Kozinoğlu Dosyasında Adli Tıp Devrede, Kemik Örnekleri Gönderildi 15 Yıl Sonra Mezarı Açıldı
Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kritik Karar! İstanbul’da Ders Saatleri Değişti İstanbul’da Ders Saatleri Değişti