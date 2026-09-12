Irak Sınırında Olağanüstü Hal, Kapılar Kilitlendi

Irak yönetimi, ülkenin sınır kapılarında tespit edilen ihlal ve usulsüzlükleri mercek altına alarak idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında operasyon başlattı. Soruşturma süreci nedeniyle bazı kritik sınır kapıları kapatılırken, Irak medyası kapatılan noktaların İran sınırındaki Şelamçe dahil stratejik geçişleri kapsadığını duyurdu.

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Irak Sınırında Olağanüstü Hal, Kapılar Kilitlendi
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Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, isim verilmeksizin bazı sınır kapılarında gerçekleşen ihlal ve usulsüzlüklerin aydınlatılması amacıyla gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, bölgede istihbarat çalışmalarının yoğunlaştırıldığı, soruşturma ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

İRAN SINIRI KİLİTLENDİ, SADECE İKİ KAPI AÇIK

Sınır kapılarının başlatılan süreç nedeniyle kapatıldığı, Zurbatiye ve Munziriye sınır kapılarının ise yolcu geçişlerine açık olduğu belirtildi. Irak medyasında ise kapatılan sınır kapılarının Şelamçe dahil İran sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapsadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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