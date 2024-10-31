Küba'yı Savunan Bakan Görevden Alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunun kaldırılması talep edilen karar tasarısı için "Evet" yönünde oyu kullanan Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun görevine, Devlet Başkanı Javier Milei'nin talimatıyla son verildi.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcülüğünden duyurduğu gelişmede, Mondino'nun görevden alındığı ve yerine Gerardo Werthein'in yeni Dışişleri Bakanı olarak görev alacağı duyuruldu.

“ARJANTİN DIŞ POLİTİKASI DERİN BİR DEĞİŞİMDEN GEÇİYOR”

Açıklamada, Arjantin'in dış politikasının "derin" bir değişimden geçtiği belirtilerek, "Ülkemiz, Küba diktatörlüğüne kategorik olarak karşıdır ve insan hakları ile bireysel özgürlüklerin ihlalini sürdüren tüm rejimleri kınamaya devam edecektir" cümlelerine yer verildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Werthein, Arjantin’in Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Arjantin, tarihsel olarak BM Genel Kurulunda Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması yönünde daima "Evet" oyu kullanmıştı.

Yerel basında yayımlanan habere göre Milei hükümeti, bu kararı ABD ve İsrail'in politikalarına ters düşmemek için ve ülkenin çıkarlarına daha uygun olduğu gerekçesiyle aldı.

TASARI BM GENEL KURULU'NDAN GEÇMİŞTİ

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargoyu sonlandırması istenen tasarıyı kabul etmişti.

Karar, 1 "çekimser" ve 2 "hayır" oyuna karşı 187 oyla kabul edilmişti. ABD ve İsrail, "Hayır" oyu verirken Moldova "çekimser" oy kullanmıştı.

Kararda, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırma çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA