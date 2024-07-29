Arjantin'den Venezuela Ordusuna Darbe Çağrısı: Diktatör Maduro'yu İndirin
Arjantin Devlet Başkanı Milei, Venezuela'daki seçimleri kazanan mevcut Devlet Başkanı Maduro'ya "diktatör" dedi. Ardından Venezuela ordusuna "Maduro'ya darbe yapma" çağrısında bulundu.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimleri kazanan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "diktatör" olarak tanımladı.
Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonucu verilerinin Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini iddia ederek, halkın "komünist diktatör rejimini sonlandırdığını" savundu.
Milei, açık bir dille Venezuela'da darbe çağrısında bulunarak, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor" ifadesini kullandı.
Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini Kasım 2023'te büyük farkla kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.
Kaynak: AA