Venezuela'da Seçimi Kazanan Maduro Oldu
Venezuela'da mevcut devlet başkanı Nicolas Maduro, yüzde 80'i açılan sandıklardan yüzde 51,20 oy alarak başkanlık seçimini kazandı. Maduro, üçüncü kez ülkenin devlet başkanı oldu.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçiminde sandıkların yüzde 80'inin açıldığını bildirdi. Amoroso, 10 adayın yarıştığı seçimi Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu.
İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.
Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.
KATILIM ORANI YÜZDE 59
CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.
Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.
Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.
Kaynak: AA