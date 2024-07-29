Venezuela'da Seçimi Kazanan Maduro Oldu

Venezuela'da mevcut devlet başkanı Nicolas Maduro, yüzde 80'i açılan sandıklardan yüzde 51,20 oy alarak başkanlık seçimini kazandı. Maduro, üçüncü kez ülkenin devlet başkanı oldu.

Venezuela'da Seçimi Kazanan Maduro Oldu

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçiminde sandıkların yüzde 80'inin açıldığını bildirdi. Amoroso, 10 adayın yarıştığı seçimi Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

KATILIM ORANI YÜZDE 59

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.

Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Venezuela
Steve Jobs'un Ölmeden Önceki Son E-postası Ortaya Çıktı Steve Jobs'un Son E-postası Ortaya Çıktı
Fransa'da Skandal Soruşturma: İsrail'i Protesto Eden Taraftarlar 'Yahudi Karşıtlığıyla' Suçlandı Fransa'da Taraftarlara Skandal Soruşturma!
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Tüysüz İstanbul Dahil 4 Şehir İçin Uyardı! 'Büyük Deprem Yaklaşıyor' Prof. Tüysüz İstanbul Dahil 4 Şehir İçin Uyardı!
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı!
İnterpol Kırmızı Bültenle Arıyordu: Üç 'Zehir Baronu' Daha Türkiye'de Çıktı! Üç 'Zehir Baronu' Daha Türkiye'de Çıktı!
Arızalanan Teknede Önce Yangın Sonra Patlama! Denize Atlayarak Kurtuldular Arızalanan Teknede Önce Yangın Sonra Patlama!
Meteoroloji'den Uyarı! Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor Kavurucu Sıcaklar Geri Dönüyor