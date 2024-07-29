İsrail Saldırıyor, Gazze'de Can Kaybı Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 363'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 90 bin 923 oldu. Bakanlık, İsrail'in engellemeleri nedeniyle cenazelere ulaşamadıklarını yineledi.

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İsrail Saldırıyor, Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını 7 Ekim'den beri sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 297 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 39 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 93 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 363'e, yaralananların sayısının da 90 bin 923'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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