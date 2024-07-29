İsrail Askerleri Baskında Onlarca Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentindeki ed-Dehiyşe Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. İsrailli askerler, baskında onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Askerleri Baskında Onlarca Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, şafak vakti, Batı Şeria’nın Beytullahim kentindeki ed-Dehiyşe Mülteci kampına baskın düzenleyerek, Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, aralarında bazı ailelerin tüm fertlerinin de bulunduğu onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinlilerin karşılık verdiği İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten tanıklar, İsrail güçlerinin kamp yakınında kurduğu sorgu merkezinde bazı Filistinlileri sorguladıktan sonra serbest bıraktığını aktardı.

Öte yandan, İsrail askerlerinin, sabah Batı Şeria’nın El Halil, Tulkerim ve Ramallah kentlerine de baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

Kaynak: AA

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