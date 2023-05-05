Kral III. Charles için parti düzenlenecek alana penis çizildi

Britanya'da Kral III. Charles'ın taç giyme töreni partisinin yapılacağı çimlere penis çizildi.

Kral III. Charles için parti düzenlenecek alana penis çizildi

 Birleşik Krallık'ın (BK) önde gelen tabloid gazetelerinden Mirror'a dayandırdığı haberine göre, ülkenin Güney Batı bölgesindeki Bath şehrinde yer alan Royal Crescent'ın (Kraliyet Hilali) çimenlerine penis çizimi yapıldı.

İndependent Türkçe'nin aktardığına göre, Kraliyet Hilali, 1767 ila 1774'te inşa edilen, hilal şeklinde yerleştirilmiş ve önünde büyük bir bahçesi bulunan 30 sıra evden oluşan bir alan."Özel Mimari ya da Tarihi Önemdeki Binaların Nizami Listesi"ne dahil olan bölge, devlet tarafından yasal olarak koruma altında tutuluyor.

Kral III. Charles için parti düzenlenecek alana penis çizildi - Resim : 1

Kral III. Charles'ın yarın düzenlenecek taç giyme töreninde, Kraliyet Hilali'nde de bir parti düzenlenmesi planlanıyor. BK medyasındaki haberlerde, çizimi yapan şüphelilerle ilgili bilgi paylaşılmadığı ve olayla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığının bilinmediği aktarıldı. Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçmişti.

74 yaşındaki kralın taç giyme törenine, 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılacak. Büyük törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek. Ülkede kutlamalar nedeniyle 6-8 Mayıs resmi tatil ilan edilirken, törenlerde en az 29 bin polis güvenliği sağlamak için görev yapacak.

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