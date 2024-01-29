Kral Charles taburcu edildi

İngiltere Kralı 3. Charles, prostat büyümesi nedeniyle yattığı hastaneden taburcu edildi. Buckingham Sarayı, 75 yaşındaki kralın programlarını yeniden planlayacağı belirtti.

Kral Charles taburcu edildi

İngiltere Kralı 3. Charles, 26 Ocak’ta yattığı hastaneden taburcu edildi.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral'ın planlı tıbbi tedavisinin ardından öğleden sonra hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Açıklamada Kral'ın, iyileşme dönemi nedeniyle gelecekteki kamu görevlerini yeniden planladığı ifade edildi.

Buckingham Sarayı, 26 Ocak'ta Kral Charles'ın yerel saatle 08.30'da Clarence House sarayından ayrılarak hastaneye gittiğini açıklamıştı.

Açıklamada, "Majesteleri, geçen hafta boyunca kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür ediyor ve hastalığının halk sağlığı konusunda farkındalık yarattığını öğrenmekten mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Charles'ın The London Clinic isimli özel hastaneye eşi Kraliçe Camilla ile gittiği de basına yansıyan görüntülerde yer almıştı.

Buckhingam, kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles'ın iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için düzeltici prosedürden geçirileceğini açıklamıştı.

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