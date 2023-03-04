Koronavirüs aşısının kilit ismi öldürüldü

Rusya Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi'nde Sputnik V aşısının geliştiricilerinden Andrey Botikov, evinde kemerle boğularak katledildi.

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Koronavirüs aşısının kilit ismi öldürüldü

Sputnik V aşısının 18 geliştiricisi arasında bulunan Rus bilim insanı 48 yaşındaki Andrey Botikov, Moskova'nın kuzeybatısındaki evinde kemerle boğularak öldürüldü.

Moskova Soruşturma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuliya İvanova işlenen cinayete ilişkin bilgiler vererek, yakın arkadaşı olan 29 yaşındaki şahsın, Andrey Botikov'un evini ziyaret ettiğini, ikili arasında çıkan tartışma sonucunda zanlının eline aldığı kemerle Rus bilim insanını boğarak öldürdüğünü söyledi.

Haber Global'de yer alan habere göre İvanova, cinayeti işleyen şahsın sorgusunda suçunu kabul ettiğini, bu kişinin daha önce de bazı suçlardan sabıkasının bulunduğunu da ekledi.

Cinayetin ardından Rus adli tıp uzmanları ise, "Saldırgan bilim insanının arkadaşıydı. Sözlü çıkan tartışmanın ardından 29 yaşındaki şahıs, Botikov'un arkasından boynunu tuttu ve kemerle boğdu" ifadeleriyle, cinayetin nasıl işlendiğini raporladı.

Koronavirüs aşısının kilit ismi öldürüldü - Resim : 1

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