Korkunç Tecavüz Davasının Ardından Cesaretin Sembolü Olan Gisele Pelicot’a Yüksek Onur Ödülü

Uzun yıllar eşinin ve onlarca erkeğin cinsel istismarına maruz kalan ve “Utanç taraf değiştirmeli" diyerek davanın kamuya açık yapılmasına izin vererek feminizmin küresel bir sembolü haline gelen Fransız kadın Gisele Pelicot, Onur Lejyonu'na (Legion d'honneur) layık görüldü.

Korkunç Tecavüz Davasının Ardından Cesaretin Sembolü Olan Gisele Pelicot’a Yüksek Onur Ödülü
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Dünyanın dört bir yanındaki cinsel şiddet ve tecavüz mağdurlarına -ama en çok da kadınlara- ilham ve cesaret veren Gisele Pelicot, Fransa’nın en yüksek onur ödülü olan Onur Lejyonu’na (Légion d’honneur) layık görüldü.  

Gisele Pelicot, geçen yıl görülen davada, eşi Dominique Pelicot’un kendisini yaklaşık 10 yıl boyunca uyuşturduğunu ve yaklaşık 50 erkeğin tecavüz etmesini sağladığını açıklamıştı. Kimliğini gizlemeyi reddederek kamuoyuna açık şekilde ifade veren Pelicot, cesaretiyle Fransa ve dünya çapında takdir topladı. Dava sonunda Dominique Pelicot, suçunu itiraf etti ve “nitelikli tecavüz” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'UTANÇ MAĞDURA DEĞİL, FAİLİNE AİT'

Gisele Pelicot, dava sonrası yaptığı açıklamada, “Tecavüze uğrayan tüm kadınlar şunu diyebilsin istiyorum: Madame Pelicot yaptı, ben de yapabilirim. Artık utanç mağdura değil, failine ait” dedi.

72 yaşındaki Gisèle Pelicot, ülkenin en yüksek devlet nişanı olan Legion d’Honneur ile ödüllendirildi. Bastille Günü öncesi açıklanan listede yer alan Pelicot, “şövalye” unvanı verilen 589 kişi arasında yer aldı.

LÉGION D’HONNEUR NEDİR?

  • Türkçesi Onur Nişanı olan ödülün tam adı, Ordre national de la Légion d’honneur, Napolyon Bonapart tarafından 19 Mayıs 1802 tarihinde imzalanan bir kanunla oluşturulan Fransa’nın en yüksek dereceli ve en tanınmış devlet nişanı.
  • Her yıl 14 Temmuz Bastille Günü dolayısıyla verilir.
  • Mayıs 1804’te kendisini Fransa İmparatoru ilan eden Napolyon, Haziran ayından itibaren kişileri bu nişanla ödüllendirmeye başlamıştır. Bu nişan, Fransa’daki tüm yönetim rejimlerinde takılmaya devam etmiştir.
  • Fransız ekonomist Thomas Piketty, 2015 yılında, “Kimin onurlu olduğuna devlet karar veremez,” diyerek bu ödülü reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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