Köpek Mamalarında Ölümcül Tehlike: Toplatma Kararı Çıktı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 19 eyalette satılan popüler bir köpek mamasını toplatma kararı aldı. Mamalarda salmonella kontaminasyonu tespit edildiği ve son derece ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.
FDA, 19 eyalette satılan köpek mamalarının, potansiyel salmonella riski nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ürünlerin çevrim içi mağazalarda satıldığı belirtildi.
DERHAL İADE EDİLMESİ İSTENDİ
Salmonella bakterisi, hem hayvanlar hem de insanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. FDA, müşterilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını ve iade etmelerini önerdi.
CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Bu geri çağırmanın, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek potansiyel bir tehlikenin önlenmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, salmonellanın her yıl ABD'de yaklaşık 1,35 milyon enfeksiyona, 26 bin 500 hastaneye yatışa ve 420 ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.
Kaynak: DHA
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