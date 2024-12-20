Köpek Mamalarında Ölümcül Tehlike: Toplatma Kararı Çıktı

FDA, 19 eyalette satılan köpek mamalarının, potansiyel salmonella riski nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ürünlerin çevrim içi mağazalarda satıldığı belirtildi.

DERHAL İADE EDİLMESİ İSTENDİ

Salmonella bakterisi, hem hayvanlar hem de insanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. FDA, müşterilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını ve iade etmelerini önerdi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Bu geri çağırmanın, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek potansiyel bir tehlikenin önlenmesi amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, salmonellanın her yıl ABD'de yaklaşık 1,35 milyon enfeksiyona, 26 bin 500 hastaneye yatışa ve 420 ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA