Macron'dan Gisele Pelicot’ya Teşekkür: 'Tüm Dünyaya İlham Verdiniz'

Fransa'da eşi tarafından 10 yıl boyunca uyuşturularak 50'den fazla erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakılan 72 yaşındaki Gisele Pelicot, tüm dünyada kadın mücadelesinin bir sembolü haline geldi. Yargı sürecinin kamuoyuna açık yapılmasını talep ederek "Utanç taraf değiştirmeli" diyen Pelicot'nun davasında dün faillerin cezaları belli oldu. Pelicot'nun eşi Dominique Pelicot 20 yıl hapis cezası alırken, diğer 50 erkek için de 5 ila 15 yıl arasında değişen cezalar verildi.

Mahkeme çıkışında kadınlar tarafından alkışlanan Gisele Pelicot, sosyal medyada da büyük destek gördü. Cesaretle kamuoyu önünde yaşadıklarını anlatan Pelicot'yu takdir eden bir diğer isim de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

'CESARETİNİZ TÜM DÜNYAYA İLHAM VERDİ'

Macron, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Pelicot'ya seslenerek, "Teşekkürler Gisèle Pélicot. Başınızı dik tutarak çileyle yüzleştiğiniz bu adalet sözü için. Her zaman konuşacak ve mücadele edecek bir öncüye sahip olan kadınlar için. Hepimiz için, çünkü sizin saygınlığınız ve cesaretiniz hem Fransa'yı hem de dünyayı etkiledi ve ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi