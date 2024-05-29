Köpeğe benzemek için 500 bin lira harcamıştı... Şimdi başka hayvana dönüşmek istiyor

Japonya'da çocukluğundan beri hayvan olmak istediğini söyleyen "Toco" isimli adam, çoban köpeğine dönüşme hikayesini YouTube kanalın üzerinden anlatmıştı. Toco, köpek kostümüyle geçirdiği günlerin ardından yeni bir hayvansal alter ego edinmek istediğini açıkladı.

T24'ün aktardığına göre; Toco, denemek istediği 4 hayvan daha olduğunu ancak ikisinin mümkün olmayabileceğini ifade etti.

Gerçek kimliğini gizlemeye devam eden Toco, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı videolarında köpek maması yediği videolarını da paylaşmaya devam ediyor.

Toco, YouTube kanalında onun gibi olmak isteyen kişilerden çok sayıda yorum aldığını da belirtirken, psikologlar onun, genellikle bir kişinin kendisini hayvanlara benzer hissettiği ve içsel bir bağ kurduğu bir durumu ifade eden, patolojik olarak "Therian" adıyla adlandırılan psikolojik bir süreç yaşıyor olabileceğini düşünüyor.