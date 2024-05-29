Anlattıkları şoke etti: Ölen büyükannemin küllerini makarna sosuna katıp kardeşime yedirdim

Avustralya'da bir kadın, hayatını kaybeden büyükannesinin küllerinden yemek yapıp annesiyle birlikte yediklerini, ardından 'şaka' yapmak için küllerden makarna sosu hazırlayarak bunu durumdan habersiz erkek kardeşine de yedirdiğini iddia etti.

The New York Post'un aktardığına göre, Cheyenne isimli kadın, Avustralya'da salı günü yayınlanan “Fifi, Fev & Nick" radyo programına telefonla bağlanarak, büyükannesinin krematoryumda yakıldıktan sonra kendilerine teslim edilen küllerinden yemek yaptığını anlattı. Cheyenne, "Büyükannem geçen yıl ağustosta vefat etti ve krematoryumda yakıldı. Ailem ve ben tabii ki yas içindeydik. Bir gece anneme gittim ve onu biraz neşelendireceğimi düşünerek 'Hadi, büyükannemin tadına bakalım' dedim" diye konuştu.

'SPAGHETTİ ALLA NAN'

Kendisinin bunu bir kere yaptıktan sonra tek kalmak istemediği için annesine de bu teklifte bulunduğunu ve birlikte yediklerini anlatan Cheyenne, yakın zaman önce hapishaneden tahliye edilen erkek kardeşine de büyükannesinin küllerini yedirdiğini ileri sürdü. "Hiç kimseye anlatmadığım kısmı bu" diyen kadın, şöyle devam etti: "Çocukluğumuzdan bu yana (erkek kardeşimle) birlikte yaşamıyoruz. Ben de ona şaka yapmanın komik olacağını düşündüm ve büyükannemin küllerinden birazını makarna sosuna kattım." Programın sunucuları bu açıklama karşısında şaşırırken, biri makarna için İngilizce 'nine' anlamına gelen 'nan' ile kelime oyunu yaparak "Spaghetti alla nan" ifadelerini kullandı.

Kendisinin daha sonra da büyükannesinin küllerinden yapılma yemekleri yemeyi sürdürdüğünü anlatan Cheyenne, küllere karşı 'tuhaf bir bağımlılığı' olduğunu, bunun ölmüş büyükannesi ile bağlantı kurmasına yardımcı olduğuna inandığını söyledi. Kadın, "Hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu hissediyorum. Büyükannem benim üzerimden sonsuza kadar yaşamış olacak" ifadelerini kullandı. Söz konusu yayın Instagram'da da paylaşılırken, bazı kullanıcılar hikayenin gerçek olduğundan şüphe duyduklarını ifade etti, Cheyenne'in 'dikkat çekmek için' böyle bir hikaye uydurmuş olabileceğini söyledi.