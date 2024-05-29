İsveç'te camiye çirkin saldırı: Cami bahçesine ölü domuz bırakıldı

İsveç'in Skövde kentinde bir camiye çirkin saldırı yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı açıklamada geçi yarısı kentteki bir caminin bahçesine ölü domuz bırakıldığı bildirildi.

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İsveç'te camiye çirkin saldırı: Cami bahçesine ölü domuz bırakıldı

İsveç'in Skövde Polisinin internet sayfasında yapılan açıklamada, gece yarısı Skövde'deki bir caminin bahçesine ölü domuz bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, etnik grubu kışkırtmaktan ve nefret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nyheter 24 gazetesinin haberine göre, İsveç'te nüfus oranına göre 2024 yılında en fazla nefret suçunun işlendiği kentin Skövde olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

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