Konsort Kraliçe koronavirüse yakalandı

 İngiltere Kralı III. Charles’ın eşi Kraliçe Camilla’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Son Güncelleme:
Konsort Kraliçe koronavirüse yakalandı

İngiltere kraliyet ailesinde Covid-19 tespit edildi. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı III. Charles’ın eşi 75 yaşındaki Kraliçe Camilla’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilerek, Kraliçe’nin soğuk algınlığı semptomları göstermesinin ardından test yapıldığı ifade edildi. Kraliçe’nin aşılarının tam olduğu belirtilerek, istirahat ettiği ve moralinin iyi olduğu açıklandı. Kral Charles'ın sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

Kraliçe Camilla, geçtiğimiz yıl şubat ayında da Covid-19’a yakalanmıştı.

Son Güncelleme:
Yunan kurtarma ekibi Atina’ya döndü Yunan kurtarma ekibi Atina’ya döndü
AP Genel Kurulu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla açıldı AP Genel Kurulu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla açıldı
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük
ÇOK OKUNANLAR
Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var? Grafiklerle anlattı: Enkaz altında kaç kişi var?
Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata
Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi Hatay'dan yeni görüntüler geldi
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz