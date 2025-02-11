Kongo’da Korkutan Saldırı, Çok Sayıda Ölü Var

Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı grup, ülkenin doğusundaki köylere silahlı baskın yaparak saldırı düzenledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki köylere düzenlenen saldırıda en az 55 kişi hayatını kaybetti.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer yerinden oynadı. Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı grup, Ituri eyaletindeki Djugu kabasına bağlı köylere ve kampa baskın yaparak korkunç bir saldırı düzenledi.

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55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırının dün yerel saatle 20.00 sıralarında düzenlendiği ifade edildi. Baskında en 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Baskında çok sayıda evin ateşe verilmesi nedeniyle can kaybının artabileceği açıklandı.

Kongo’da Korkutan Saldırı, Çok Sayıda Ölü Var - Resim : 2

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