AB'den ABD'nin 'Vergi' Kararına Sert Tepki
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararına sert tepki gösterdi. Vergilerin işletmeler ve tüketiciler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını vurgulayan Von der Leyen, bu karara karşılık olarak Avrupa Birliği’nin orantılı ve sert önlemler alacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.
ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına tarife koyma kararından üzüntü duyduğunu kaydeden Von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğini ve bunun da işletmelerle tüketicileri olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak” ifadesini kullandı.
Kaynak: DHA