Brüksel Havalimanı'nda Grev: Perşembe Günü Yapılacak Uçuşları İptal Ettiler

Çalışanların grev kararı alması nedeniyle Brüksel Havalimanı’nda Perşembe günü kalkış yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Brüksel Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, 13 Şubat perşembe günü ülke genelinde grev yapılacağı, havalimanında çalışan güvenlik personeli ile bagaj görevlisinin de katılacağı bildirildi. Açıklamada, "Yolcuların ve personelin güvenliğini sağlamak için hava yollarıyla istişare ederek 13 Şubat'ta gidiş yönlü yolcu uçuşu yapmamaya karar verdik" denildi.

Ülke genelinde 13 Şubat’ta bütün işçi sendikalarının ortak çağrısıyla grev yapılacak.

Kaynak: DHA