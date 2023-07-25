Hayvanat bahçesinden kaçan şempanzeler öldürüldü

Kolombiya'nın Pereira şehrindeki Ukumari Biopark Hayvanat Bahçesi'nden kaçan Pancho ve Chita adındaki 2 şempanzenin, Cerritos bölgesinde öldürüldüğü bildirildi.

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Hayvanat bahçesinden kaçan şempanzeler öldürüldü

Kolombiya'nın Pereira şehrindeki Ukumari hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, tesiste bulunan üç şempanzeden Pancho ve Chita isimli ikisinin 23 Temmuz'da kafeslerinden çıkarak hayvanat bahçesinden kaçtığı duyuruldu.

Hayvanat bahçesinin müdürü Sandra Correa, Pancho ve Chita'nın kaçtıkları fark edilince durumu polise bildirdiklerini ve bölgede kırmızı alarm verildiğini söyledi.

Pancho'nun, Cerritos bölgesinde gezinirken görüldüğü ve Chita'nın ise hayvanat bahçesinden sadece birkaç metre uzaklaştığı kaydedildi.

KAPALI KALACAK

Arama çalışmalarının ardından Pancho ve Chita'nın bir polis ve bir asker tarafından öldürüldüğünü belirten Correa, iki şempanzenin yasını tuttuğunu fakat insanların yaşamına öncelik vermek zorunda olduklarını ifade etti.

Correa, hayvanat bahçesinin 31 Temmuz'a kadar kapalı kalacağını aktardı.

Polis yetkililerinin olumsuz tepkilere yönelik açıklamasında, iki şempanze tarafından saldırıya uğrama riskiyle karşı karşıya kalmış hayvanat bahçesi çalışanlarını korumak amacıyla şempanzelerin öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Kolombiya Hayvan
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