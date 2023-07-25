ABD'de eski papaz, 48 yıl önce 8 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan eski papaz, 1975'te Pennsylvania eyaletinde papazlık yaptığı sırada 8 yaşındaki kız çocuğunu öldürmekle suçlandı. Papaz hakkında iddianame hazırlandı.

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ABD'de eski papaz, 48 yıl önce 8 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan eski papaz David Zandstra, 1975'te Pennsylvania eyaletinde papazlık yaptığı sırada 8 yaşındaki kız çocuğunu öldürmekle suçlandı.

Pennsylvania eyaletine bağlı Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, 83 yaşındaki emekli papaz David Zandstra hakkında, 1975'teki bir cinayete ilişkin "kasten adam öldürme" ve "birinci, ikinci ve üçüncü dereceden cinayet", "çocuk kaçırma" ve benzeri suçlardan iddianame hazırladı.

O tarihte 8 yaşındaki Gretchen Harrington'ı öldürmekle suçlanan Zandstra'nın, olayın gerçekleştiği zamanda küçük kızın gittiği dini kampta papazlık yaptığı belirtildi. Stollsteimer, yaptığı açıklamada, Harrington'ı tanıyan birinden gelen bilgiler üzerine Zandstra'nın Georgia eyaletinde gözaltına alınarak sorgulandığını bildirdi.

Zandstra'nın suçunu itiraf ettiğini belirten Stollsteimer, sanığın DNA örneklerinin olay yerindeki delillerle karşılaştırılacağını kaydetti. Stollsteimer, daha fazla kurban olasılığına karşı konuyla ilgili bilgisi bulunanlara soruşturmayı yürüten kişilerle iletişim kurmaları çağrısı yapıldı.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ 2 AY SONRA PARKTA BULUNMUŞTU

Yetkililer, Zandstra'nın Harrington'ı arabasına aldığı ve onu ağaçlık bir yere götürerek öldürdüğünü belirtti.

Stollsteimer ise Harrington'ın en yakın arkadaşlarından birinin babası olan Zandstra'nın polisi arayan kişi olduğunu ve olay sonrasında yıllarca küçük kız çocuğunun ailesiyle dostluğunu sürdürdüğünü kaydetti.

Zandstra'nın Georgia'da halen gözaltında tutulduğu belirtildi. Harrington, Ağustos 1975'te Zandstra'nın papazlık yaptığı dini kampa giderken kaybolmuş ve cesedi 2 ay sonra parkta bulunmuştu.

Kaynak: AA

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ABD Cinsel istismar
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