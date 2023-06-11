Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu doğrulandı

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

Son Güncelleme:
Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu doğrulandı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." ifadesini kullandı.
Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.

Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi.

Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu belirtilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.

Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Son Güncelleme:
Marka düşkünü ve özgüveni yüksek 4 burç! Asla kimseyi de beğenmezler Marka düşkünü ve özgüveni yüksek 4 burç! Asla kimseyi de beğenmezler
'Unabomber' takma adıyla biliniyordu: ABD'li matematikçi hücresinde ölü bulundu 'Unabomber' takma adıyla biliniyordu: ABD'li matematikçi hücresinde ölü bulundu
Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor
Açlık sınırında Avrupa deneyimi! "Maddi zorluklar yaşadığı için ülkeye erken dönen Türk öğrenciler var" "Maddi zorluklar yaşadığı için ülkeye erken dönen Türk öğrenciler var"
ÇOK OKUNANLAR
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' 'Asgari ücret zammı şu anda belli'
Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız... Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız...
Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az
Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! İsmi sürekli değişiyor... Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı!