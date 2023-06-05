Kırgızistan'da darbe girişimi iddiası: Askerler ve bürokratlar gözaltında

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te güvenlik güçleri bugün eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek birçok kişiyi gözaltına aldı. Kırgız medyasında Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, gözaltına alınan şüphelilerin Kırgızistan'da darbe yapmayı planladıklarına yönelik haberler yayımlandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Gözaltına alınan şüpheliler arasında bazı askerler ve bürokratların da olduğu ifade edildi. Kırgızistan hükümetinden ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Çeşitli haber sitelerine yüklenen videolarda, silahlı güvenlik görevlilerinin en az iki kişiyi araçlarından alarak bir minibüse bindirdikleri ve götürdükleri görülüyordu.

PESKOV: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin açıklama yaparak Kırgızistan'da darbe girişimine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu söyledi. Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya, Kırgızistan'da durumu yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana üç darbeye sahne olmuştu. Ülkede en son 2021'de darbe planladığı şüphesiyle milletvekili Baktıbek Cetigenov tutuklanmıştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 10 Ocak 2021'de yapılan seçimleri kazanarak göreve seçilmişti.