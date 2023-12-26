Kenya'da kaybolan balıkçı, 1 ay sonra bulundu

Kenya açıklarında teknelerinin alabora olması sonrası kaybolan 4 Kenyalı balıkçı bir ay sonra kurtarıldı.

Kenya'da kaybolan balıkçı, 1 ay sonra bulundu

Ülke basınındaki habere göre, yaklaşık bir ay önce Hint Okyanusu'nda 4 balıkçının bulunduğu teknenin alabora olmasının ardından, Kenya Sahil Güvenlik Birimi kurtarma çalışması yürüttü.

Balıkçıların, alabora olan teknelerine tutunarak hayatta kaldığı ve bir Çin balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Kenyalı balıkçıların birkaç hafta içinde ülkelerine döneceği belirtildi.

Kilifi kıyılarından kasımın sonunda Hint Okyanusu'na açılan balıkçı teknesinden bir daha haber alınamamıştı.

Yaprakları toplayıp kaynatın: 1 tutamı bile bakın ne işe yarıyor Yaprakları toplayıp kaynatın: 1 tutamı bile bakın ne işe yarıyor
Irak'tan ABD'ye sert tepki: "Düşmanca bir eylem" Irak'tan ABD'ye sert tepki: "Düşmanca bir eylem"
Nijerya'da köylere silahlı saldırı: Ölü sayısı 160'ı aştı Nijerya'da köylere silahlı saldırı: Ölü sayısı 160'ı aştı
Uzun yaşam takviyesiymiş! Canan Karatay'da önermişti Uzun yaşam takviyesiymiş! Canan Karatay'da önermişti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması! Türkiye'nin en sağlıklı illeri açıklandı: İşte tüm illerin sıralaması!
Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek Mumları hazırlayın: İstanbul'un 20 ilçesinde büyük elektrik kesintisi! Saatlerce sürecek
İstanbul anketinden AKP'ye kötü haber: İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde İmamoğlu, AKP kulislerinde konuşulan muhtemel 3 aday ismin önünde
Milyonları ilgilendiriyor: Merkez Bankası eski başekonomisti, duyulmamış 2024 yılı asgari ücret rakamını açıkladı TCMB eski başekonomisti, duyulmamış asgari ücret rakamını açıkladı
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir!