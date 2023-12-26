Kenya'da kaybolan balıkçı, 1 ay sonra bulundu

Ülke basınındaki habere göre, yaklaşık bir ay önce Hint Okyanusu'nda 4 balıkçının bulunduğu teknenin alabora olmasının ardından, Kenya Sahil Güvenlik Birimi kurtarma çalışması yürüttü.

Balıkçıların, alabora olan teknelerine tutunarak hayatta kaldığı ve bir Çin balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Kenyalı balıkçıların birkaç hafta içinde ülkelerine döneceği belirtildi.

Kilifi kıyılarından kasımın sonunda Hint Okyanusu'na açılan balıkçı teknesinden bir daha haber alınamamıştı.