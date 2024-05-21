Kayınvalidesini uykusunda ateşe verdi, banka hesabını boşalttı

İngiltere'de bir kadın, 77 yaşındaki engelli kayınvalidesini uykusunda ateşe verip banka hesabını boşalttı. Miras için kayınvalidesini öldüren kadına müebbet hapis cezası verildi.

Kayınvalidesini uykusunda ateşe verdi, banka hesabını boşalttı

İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki Karen Vamplew, 77 yaşındaki engelli kayınvalidesi Elizabeth Vamplew'i uykusunda ateşe verdikten sonra yaşlı kadının banka hesabını boşalttı.

T24'ün aktardığına göre; yanıklar ve duman zehirlenmesi nedeniyle öldüğü belirlenen Elizabeth Vamplew'in banka hesabından mobil işlemle çekilen paraların, Karen Vamplew'in borçlarını ödemek ve lüks yaşamını sürdürmek için kullanıldığı iddia edildi.

Cinayetten suçlu bulunan Karen Vamplew 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Timothy Spencer KC, davanın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu ifade etti.

Mahkeme, Vamplew'in yangının düşen bir sigaradan kaynaklanmış olabileceğini iddia etmeye çalıştığını ancak daha sonra yapılan testlerin, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını doğruladığını belirtti.

Miras için kayınvalidesini öldüren kadına müebbet hapis cezası verildi.

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