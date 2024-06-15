Kate Middleton, aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak

Kanser tedavisi gördüğü açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği operasyon nedeniyle ocak ayından beri katılmadığı halka açık etkinliklere bugün yapılacak Kral'ın doğum günü etkinliğiyle döneceğini duyurdu.

Kate Middleton, aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak

Prenses Kate, cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, tedavisinde olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Kemoterapi alan herkes bilir ki iyi ve kötü günleriniz vardır." ifadesini kullandı.

Kötü günlerde yorgun ve zayıf hissedildiğini ifade eden Middleton, tedavisinin birkaç ay daha süreceğini bildirdi.

Middleton, kendisini iyi hissettiği günlerde çalışmak ve zevk veren işlerle ilgilenmek istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu ailemle Kral'ın doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum."

İyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Prenses Kate ile ilgili Buckingham Sarayı Sözcüsü de bir açıklama yaptı.

Sözcü, "Kral, Prenses'in yarınki etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor." ifadesini kullandı.

Prenses Kate, ocakta karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat nedeniyle resmi görevlerine mart sonundaki Paskalya'ya kadar ara verdiği belirtilen Middleton'ın 22 Mart'ta kanser olduğu açıklanmıştı.

Kral Charles da Prenses Kate gibi ocakta ameliyat olmuş, Kral'a şubatta kanser teşhisi konulmuştu. Yine ocak ayında Kral Charles'ın kardeşi, York Dükü Prens Andrew'ün eski eşi Sarah Ferguson'un cilt kanseri tedavisi görmeye başladığı duyurulmuştu. Ferguson daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.

Etiketler
Kate Middleton
Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem
ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'a doğum günü şarkısı söyledi ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Scholz'a doğum günü şarkısı söyledi
Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
Papa'dan G7 Zirvesi'nde 'yapay zeka' uyarısı Papa'dan G7 Zirvesi'nde 'yapay zeka' uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Almanya'dan İskoçya karşısında gövde gösterisi Almanya'dan İskoçya karşısında gövde gösterisi
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan'da şampiyon oldu Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'dan ikinci kupa sevinci