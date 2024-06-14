Papa'dan G7 Zirvesi'nde 'yapay zeka' uyarısı

Papa Francis, G7 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yapay zeka teknolojisinin tehlikelerine dikkat çekti. Katoliklerin ruhani lideri, liderlere bu teknolojinin 'insan olarak kimliğimizi algılama biçimimizi' değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Papa'dan G7 Zirvesi'nde 'yapay zeka' uyarısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde İtalya'nın daveti üzerine katıldığı Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nda konuştu.

Liderlere yapay zeka konusunda uyarılarda bulunan Papa, "İnsanların kendileri ve yaşamları hakkında karar verme yetilerini ellerinden alarak onları makinelere bağımlı hale getirirsek, insanlığı umutsuz bir geleceğe mahkum etmiş oluruz" dedi.

Liderlere "katil robotlar" olarak bilinen ölümcül otonom silahlar için acilen yasaklama kararı alınması çağrısında bulunan Papa Francis, "Bir makine, asla bir insan hayatına son verme imkanına sahip olmamalı" ifadesini kullandı.

Liderlere seslenen Papa Francis, ''Yapay zekayı iyi bir şekilde kullanmak herkesin sorumluluğudur. Ancak bu iyi kullanımı mümkün ve verimli kılacak şartları oluşturmak, siyasetin vazifesidir'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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