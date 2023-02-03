Katar yeni seyahat kurallarını duyurdu

Katar Hükümeti ülkeye seyahat edecekler için iki önemli duyuru açıkladı. İçişleri Bakanlığı Fifa Dünya Kupası Katar 2022 kapsamında kullanılan Hayya Kart uygulamasının 24 Ocak 2024 tarihine kadar uzaltığını duyurdu.

FIFA Dünya Kupası Katar 2022 için Hayya Kartı alanlar, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri koşuluyla artık Katar'a ücretsiz çoklu giriş izni ve e-kapı sistemini ülkeye girişlerde kullanabilecekler;

* Hayya Portalı üzerinden onaylanan aile veya arkadaşlarla otel rezervasyonu veya konaklama kanıtı

* Katar’a varıştan itibaren geçerli 3 aylık pasaport süresi olması,

* Katar Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sağlık kuruluşlarından yapılan ve seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası,

* Dönüş bileti

Hayya Kartlı uluslararası taraftarlar, “ Hayya With Me” özelliği sayesinde en fazla üç aile üyesini veya arkadaşını Katar'ı ziyaret etmeye davet edebiliyor.

Bir diğer önemli açıklama ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. 1 Şubat 2023 itibariyle ülkeye girişlerde sağlık sigortası zorunluluğu getirildi. 30 gün geçerliliği olan zorunlu sağlık sigortası, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sigorta şirketlerinde 50 Katar Riyali karşılığında sağlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem