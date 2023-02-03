Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu birçok Avrupa ülkesinin İstanbul'daki temsilciliklerini terör tehdidi nedeniyle kapatmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Somut bir bilgi paylaşımı yok, istihbarat paylaşımı yok. Burada bu açıklamaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz.

Burada Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa, bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da budur.

Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu kapatma eylemleri maksatlıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem