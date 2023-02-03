ABD donanmasına ait savaş gemisi Dolmabahçe'ye demir attı

ABD donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki savaş gemisi USS Nitze, sabah saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dolmabahçe açıklarına demir...

ABD donanmasına ait savaş gemisi Dolmabahçe'ye demir attı

ABD donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki savaş gemisi USS Nitze, sabah saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dolmabahçe açıklarına demir atan gemi daha sonra Gölcük’e doğru hareket edecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait 155 metre uzunluğundaki USS Nitze adlı savaş gemisi sabah saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dolmabahçe açıklarına doğru ilerledikten sonra demir atan geminin bir süre daha burada bekledikten sonra Gölcük Limanına doğru hareket edeceği öğrenildi.

Dolmabahçe açıklarına bekleyen savaş gemisinin mürettebatının demir attığı esnada güvertede olduğu, Sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin de güvenlik amacıyla Dolmabahçe açıklarında beklediği görüldü.

Kaynak: İHA

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