Kahvehanedeki Sandalye ve Masalar Havada Uçuştu

Siverek'te bulunan bir kahvehanede meydana gelen kavgada sandalye ve masalar havada uçuştu. Kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

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Kahvehanedeki Sandalye ve Masalar Havada Uçuştu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şeytan Küçesi’nde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda, hayvan pazarı esnafı olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle sona erdirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Siverek Şanlıurfa
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