İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirler Hastaneye Kaldırıldı
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 4'ünün sağlık durumlarının kötü olduğu anlaşıldı. Bu sebeple esirler Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı.
İsrail ile Hamas'ın anlaşması sonucunda İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 4'ünün sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan 4 esirin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah'ta hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktığı 42 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç ekipleri tarafından Ramallah'a getirilmişti.
Kaynak: AA