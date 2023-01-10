Kafasından boynuz çıkan kadın görenleri şaşırtıyor

Hindistan'da bir kadının başının üstünde ağrı yapan 'boynuzlar' oluşmasına doktorlar henüz çare bulamadı. 60 yaşındaki kadın, boynuzların yaklaşık 3 yıl önce çıkmaya başladığını belirtti.

Kafasından boynuz çıkan kadın görenleri şaşırtıyor

Sputnik'in aktardığı habere göre, Hindistan'da 60 yaşındaki bir kadın, başında ağrı yapan boynuzların çıkmasına karşı çare aramaya başladı. Mimiya Bai Kori isimli kadının ameliyat olmasının gerektiği ve tedavi masrafları için Hindistan hükümetinden yardım beklediği kaydedildi.

Yaşananın sebebi henüz bilinmese de doktorlar, bunun 'silisli bir boynuz' olabileceğine inanıyor. Bu tür boynuzların, başta oluşan bir kesikten sonra radyasyona veya HPV virüsüne maruz kalmanın bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Kadının New Indian portalına konuşan akrabaları, "Son 3 yıldır kafasından boynuz gibi bir şey çıkıyor ve dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Birçok kez bunu doktorlara gösterdi, ancak bu hastalık buradaki doktorların kavrayışının ötesinde. Buradaki doktorlar bize şehirdeki en iyi uzmanları ziyaret etmemizi tavsiye ettiler, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamıyoruz" dedi. 

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