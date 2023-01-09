Endonezya'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.

Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA