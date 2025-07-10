Kabus Geri Döndü! O Virüs Yeni Pandeminin Habercisi mi?

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Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Malappuram kentinde yaşayan 18 yaşındaki genç bir kız, beyin iltihabına yol açan akut ensefalit sendromuna (AES) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Genç kızın, bulaşıcılığı yüksek ve ölümcül Nipah virüsü taşıdığı açıklandı. Virüsün, meyve yarasaları aracılığıyla insanlara geçtiği ve yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

BİR KADIN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Hastalığın tespit edilmesinin ardından, Palakkad kentinden 38 yaşındaki başka bir kadının da aynı virüs nedeniyle kritik durumda olduğu açıklandı. Kadının Perinthalmanna’daki özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Yetkililer, iki kadının katıldığı bir sosyal etkinlikten yola çıkarak Malappuram ve çevresindeki üç ilçede 425 kişiyi temaslı olarak belirledi.

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Temaslı kişilerden 12’si Malappuram’da tedavi altına alınırken, bunlardan 5’i yoğun bakımda bulunuyor. Test sonuçları beklenirken, şu ana kadar bir hastanın virüs taşımadığı tespit edildi. Virüsün kontrol altına alınması amacıyla bölgede sağlık tedbirleri artırıldı.

2023 YILINDA SALGIN YAŞANMIŞTI

Nipah virüsü, daha önce de Kerala’da ölümlere yol açmıştı. 2023 yılında yaşanan salgında hayatını kaybedenler olmuş, virüsün “Contagion” filmine ilham veren vaka zincirine benzediği belirtilmişti. Sağlık yetkilileri, halkı dikkatli olmaya ve hijyen kurallarına uymaya çağırıyor.

İKİ VİRÜS DAHA KEŞFEDİLDİ

Öte yandan Çin’in Yunnan eyaletinde yapılan araştırmalarda, Nipah ve Hendra virüsüyle akraba olan iki yeni virüs daha keşfedildi. Bu virüslerin insanlara bulaşma potansiyeli taşıdığı, yarasa dışkıları ve idrarıyla kirlenmiş meyveler aracılığıyla yayılabileceği belirtildi. Plos Pathogens dergisinde yayımlanan çalışmada, yeni henipavirüslerin tam genomu ilk kez analiz edildi.

Uzmanlar, meyve yarasalarının çok sayıda virüsü taşıyan doğal rezervuarlar olduğunu hatırlatıyor. SARS-CoV-2 virüsünün de yarasalardan kaynaklanarak insanlara geçmiş olabileceği yönünde teoriler bulunuyor. Bu nedenle Nipah gibi zoonotik virüslerin izlenmesi ve erken müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.