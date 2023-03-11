Japonya'nın YouTuber milletvekili, meclis disiplin komitesine sevk edilecek

Japonya'da "GaaSyy" olarak tanınan siyasetçi ve youtuber Higaşitani Yoşikazu, meclis oturumlarına hiç katılmadığı ve düzeni bozduğu gerekçesiyle disiplin komitesine sevk edilecek.

Japonya'nın YouTuber milletvekili, meclis disiplin komitesine sevk edilecek

Japonya'da, Devlet Televizyonu NHK karşıtı politikalarıyla tanınan "NHK Partisi" milletvekili Higaşitani'nin, seçildiği Temmuz 2022'den beri meclise gelmemesi tepki çekiyor.

Danışman Meclisi (Sangiin) Başkanı Otsuji Hidehisa, yaptığı açıklamada, "düzeni bozduğu" gerekçesiyle GaaSyy'nin meclis disiplin komitesine sevk edileceğini açıkladı.

Meclis açıklamasına göre, "oturumlara katılmamasının yanı sıra meclise gelip özür de dilememesi gerekçeleriyle" disiplin komitesinde, Higaşitani'nin akıbetine karar verilecek.

Instagram'dan açıklama yapan GaaSyy, seçim öncesinden beri Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını ve halihazırda depremden etkilenen Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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