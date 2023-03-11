Çin’in yeni başbakanı belli oldu

Çin’de Ulusal Halk Kongresinin devam eden genel kurulunda düzenlenen oturumda Li Qiang, ülkenin yeni başbakanı olarak atandı.

Son Güncelleme:
Çin’in yeni başbakanı belli oldu

Çin’in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresinin başkent Pekin’de devam eden Genel Kurul oturumunda yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından aday olarak önerilen Li Qiang, 2 bin 947 delegeden 2 bin 936’sının oyunu olarak başbakan seçildi. Seçimde 3 delege ret oyu, 8 delege ise çekimser oy kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi, seçimin ardından Li Qiang’ın 5 yıllık başbakanlık görevini başlatan devlet başkanlığı kararnamesini imzaladı. Eski Başbakan Li Keqiang da oylamada hazır bulunurken, sonucun açıklanmasının ardından görevini halefine devretti.

Li Keqiang, 2013-2023 arasında iki dönem başbakanlık görevini üstlenmişti. Çin Anayasası’na göre başbakanlar iki dönemden fazla görev yapamıyor.

 

Xİ’YE YAKIN BİR İSİM OLARAK BİLİNİYOR

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 2000’li yılların başında Zhejiang eyaletinin parti komitesindeki görevi esnasında yakın çalışan Li Qiang, 2017-2022 yılları arasında da ülkenin finans merkezi Şanghay’da Parti Komitesi Sekreterliği görevini üstlenmişti. 63 yaşındaki Li, geçtiğimiz yılın Ekim ayında düzenlenen Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi’nde partinin en üst karar alma organı olan Politbüro Daimi Komitesi’ne girmişti.

Li Qiang’ın pazartesi günü başbakan olarak ilk basın toplantısını düzenleyeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çin
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor! Büyük bir sürpriz var Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor! Büyük bir sürpriz var
Almanya’daki kilise saldırganının kimliği belli oldu Almanya’daki kilise saldırganının kimliği belli oldu
Avrupa Konseyi'nden Kavala ve Demirtaş çağrısı Avrupa Konseyi'nden Kavala ve Demirtaş çağrısı
25 yıllık ustaya göre içli köfte böyle pişerse dağılmıyor ve iyi pişiyor 25 yıllık ustaya göre içli köfte böyle pişerse dağılmıyor ve iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaş diken üstünde: 'En güvenli yer' deniyordu, diri fay hattı ortaya çıktı! Vatandaş diken üstünde: 'En güvenli yer' deniyordu, diri fay hattı ortaya çıktı!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor
Mahkemeden emsal karar: EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi! EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi!
AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı
Reddedilmeyi asla kabul edemeyen üç burç belli oldu Reddedilmeyi asla kabul edemeyen üç burç belli oldu