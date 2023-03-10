Avrupa Konseyi'nden Kavala ve Demirtaş çağrısı

Avrupa Konseyi bir kez daha iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

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Avrupa Konseyi'nden Kavala ve Demirtaş çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın acil olarak serbest bırakılması yolundaki çağrısını yineledi.

'DERİN ÜZÜNTÜ' VURGUSU

Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde bu hafta toplanan Daimi Delegeler Komitesi’nin iki ayrı kararında, Türkiye’den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ilgili kişilerle ilgili verdiği kararlara uymamasından “derin üzüntü” duyulduğu belirtilerek, bu kararların acilen uygulanması istendi.

ÇABA GÖSTERİLMESİ İSTENDİ

Bakanlar Komitesi’nin Demirtaş ile ilgili kararında, Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak kararın gecikmesi eleştirildi.

Türk yetkililerin, Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararını bir an önce ve AİHM içtihatlarına uygun olarak alması için gerekli çabayı göstermesi istendi.

'HSYK SİYASİ İKTİDARIN ETKİSİNDEN KURTARILMALI"

Kararda, AİHM kararlarına uyulması için Türkiye’den gerekli tedbirlerin alınması istenirken, bu çerçevede Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) siyasi iktidarın etkisinden kurtarılmasının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu.

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Selahattin Demirtaş Osman Kavala
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