ABD, Kuzey Kore’yi tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Kore’nin füze denemeleri konusunda mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece daha fazla bedel ödeyeceğini söyledi.

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ABD, Kuzey Kore’yi tehdit etti

Kuzey Kore füze denemeleri ve askeri tatbikatlarını hız kesmeden sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri cephesinden Pyongyang ile ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin provokatif eylemlerde bulunan Kuzey Kore ile diyaloğa açık olduğu kadar, müttefiklerini savunmaya da kararlı olduğunu söyledi.

"Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla yaklaşımını değiştirene kadar ödeyeceği bedelin artmaya devam edeceğini Kuzey Kore’ye anlatmaya çalışıyoruz" diyen Price, "Kuzey Kore’nin yaklaşımını diyalog ve diplomasi yönünde değiştirmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Diyalog ve diplomasi yoluyla Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine yönelik kademeli, gerçek ve pratik ilerlemeler kaydedilebileceğinin altını çizen Price, ABD’nin Kuzey Kore’nin son balistik füze denemelerini kınadığını söyledi. Price, Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini ve Pyongyang’ın komşuları ile uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Güney Kore ordusu dün Pyongyang’ın Sarı Deniz istikametine kısa menzilli bir balistik füze ateşlediğini açıklamış, Kuzey Kore ise topçu birliklerinin savaş caydırıcılığını sağlamak ve farklı savaş senaryolarına hazırlık yapmak amacıyla atış tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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