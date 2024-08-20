Japonya'da Kayıp Makaslar Havalimanını Karıştırdı! 36 Uçuş İptal Edildi

Japonya'da bir havalimanında yer alan dükkanda iki makas kayboldu. Makasların kaybolması sonrası güvenlik nedeniyle 36 uçuş iptal edildi. 201 uçuş gecikmeli yapıldı. Havalimanını birbirine katan olayda kayıp makaslar ertesi gün aynı dükkanda bulundu.

Japonya'da Kayıp Makaslar Havalimanını Karıştırdı! 36 Uçuş İptal Edildi

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan New Chitose Havalimanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü biniş kapılarının yakınında bulunan bir dükkandaki 2 makasın yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik birimlerine haber verdi. Güvenlik kontrollerini 2 saat süreyle durdurarak makasları aramaya koyulan yetkililer, makasları bulamayınca yüzlerce yolcuyu yeniden güvenlik kontrolünden geçirdi.

Yaşanan gecikme nedeniyle havalimanında uzun yolcu kuyrukları oluşurken, 36 uçuşun iptal edildiği 201 uçuşta ise gecikme yaşandığı açıklandı. Makasların ertesi gün aynı dükkanda bulunduğu kaydedildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN UYARI

Olayın ardından havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısı yapan Japonya Ulaştırma Bakanlığı, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği belirtilen açıklamada, “Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız” denildi.

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Kaynak: İHA

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