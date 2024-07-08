Japonya'da İflaslar Arttı

Japonya'da, 2024 yılının ilk yarısında, kurumsal iflasların, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artış gösterdiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Japonya'da İflaslar Arttı

Kredi araştırma kuruluşu "Tokyo Shoko Research" en az 10 milyon yen (62 bin 300 dolar) borca sahip kurumsal son firmaların durumlarını inceledi.

Araştırmaya göre, Japonya genelinde 2024'ün ilk yarısında iflas eden kurumsal firma sayısı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 arttı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ülke genelinde 4 bin 931 firma iflas etti. İflas eden firma sayısının, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı. Bu sayının artışına, son dönemde Japon yeninin döviz karşısındaki değer kayıpları ile yükselen ham madde maliyetleri olumsuz etki etti.

İflas eden firmaların bıraktığı toplam mali yükümlülük, önceki yıla kıyasla yüzde 22,8 artışla 721 milyar yene (4,49 milyar dolar) yükseldi. Hizmet sektörü 1619 firmayla en fazla iflasın yaşandığı sektör olurken, ikinci sırada ise 947 firmayla inşaat sektörü yer aldı. Kuruluş yetkilisi, açıklamasında "Zayıf yen kaynaklı fiyat artışlarına ayak uyduramayan firma sayısının gittikçe artmasından" endişe edildiğini bildirdi. "Daha fazla firmanın, yükselen maliyetleri müşterilere yansıtacağını" ileri süren yetkili, 2024 yılı içinde iflas vakalarının 10 bini aşabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler
İflas Japonya
Son Güncelleme:
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı
Netanyahu'dan Ateşkes Koşulu: 'Saldırma Hakkımızı Güvence Altına Almalıyız' İsrail'den Tüyler Ürperten Ateşkes Koşulu
Pakistan'da Buzulların Erimesi Felakete Yol Açtı: Yüzlerce Kişi Evsiz Kaldı Pakistan'da Buzulların Erimesi Felakete Yol Açtı
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Gizlenen Rakamlar Ortaya Çıktı: TÜİK Başka Bir Türkiye'de Yaşıyor Gizlenen Rakamlar Ortaya Çıktı
Ayşe Ateş'ten 'Rakel Dink' Benzetmesine Yanıt: 'Öz Kardeşimdir' 'Benimle Aynı Zulme Uğrayan Kadınlar Öz Kardeşimdir'