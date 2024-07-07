Pakistan'da Buzulların Erimesi Felakete Yol Açtı: Yüzlerce Kişi Evsiz Kaldı

Pakistan'da son zamanlarda artan hava sıcaklıkları, buzulların erimesine ve sel felaketlerine yol açıyor. Bu felaketlerden biri de Skardu kentinde yaşandı. Eriyen buzulların neden olduğu sel suları, yüzlerce kişinin evini basarak onları evsiz bıraktı.

The Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da buzulların erimesi sonucu sel meydana geldi ve yüzlerce kişi evlerinden, yaşanan su baskını nedeniyle tahliye edildi.

Skardu Komiser Yardımcısı Sami Khan, kuruyan dere yataklarına yapılan ev ve binaların sel sularını yönlendirdiğini ve suyun doğal akışını engellediğini ifade ederek, bu tarz yapılara karşı gerekli işlemlerin uygulanacağını belirtti.

Son dönemde yükselen hava sıcaklıklarının buzulların erimesini tetiklediği kaydedildi.

Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA), dün, buzulların erimesine bağlı olarak "sel" uyarısında bulunmuştu.

Kutup bölgesinin dışında en çok buzulun bulunduğu Pakistan'da, dağlık bölgelerdeki 7 binden fazla buzulun neredeyse tamamı Hayber Pahtunhva eyaleti ve Skardu'nun da bulunduğu Gilgit-Baltistan bölgesinde yer alıyor.

Kaynak: AA