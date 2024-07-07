Netanyahu'dan Ateşkes Koşulu: 'Saldırma Hakkımızı Güvence Altına Almalıyız'

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, herhangi bir ateşkes anlaşmasının, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırma hakkını güvence altına alması gerektiğini savundu.

Netanyahu'nun bu açıklaması, ateşkes görüşmelerindeki zorlu tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması istendi.

Açıklamada, İsrail'in kabul ettiği ve ABD Başkanı Joe Biden'ın memnuniyetle karşıladığı planın, İsrail'in "savaştaki hedeflerini gölgelemeyeceği" belirtildi.

İsrail, Gazze'ye saldırılarında hedefini "Hamas'ın askeri becerilerini yok etmek ve Hamas'ın Gazze'de yeniden hakim güç olmasını engellemek" olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA