Japonya'da 7,1 Büyüklüğünde Deprem, Başbakan'dan Açıklama Geldi

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Japonya, Kyushu Adası açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün Kumamoto eyaleti açıkları olduğunu duyururken, sarsıntının ardından tsunami riski nedeniyle alarm verildi.

Depremin ardından Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı şeridinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısını paylaşmıştı.

'DENİZDEN UZAKLAŞIN' UYARISI

Yetkililer, kıyıya yakın bölgelerde bulunan vatandaşların denizden uzaklaşmalarını ve güvenli, yüksek alanlara yönelmelerini istedi. Öte yandan Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki başta olmak üzere toplam sekiz eyalet için acil durum uyarısı yayımladı.

Resmi kurumlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Depremin neden olduğu olası can kaybı veya maddi hasara ilişkin ise şu ana kadar resmi makamlardan net bir açıklama yapılmadı.

son alınan bilgiye göre depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, başkent Tokyo'da yaptığı açıklamada, hükümetin ilgili kurumlara hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanması, arama kurtarma faaliyetlerine öncelik verilmesi ve tsunami uyarıları konusunda vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Takaiçi, bölgede can kaybı, yaralanma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, vatandaşlardan güvenli alanlara tahliye olmaları ve artçı sarsıntılara karşı tedbirli davranmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi